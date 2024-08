Atom w Polsce. Ruszył przetarg na drogę do elektrowni

Polska właśnie zrobiła kolejny mały krok w kierunku pierwszej elektrowni jądrowej. To przetarg na budowę drogi.

Wiadomo – elektrownia elektrownią, ale trzeba tam jakoś dojechać. GDDKiA ogłosiła właśnie przetarg na budowę drogi, która to umożliwi. Zjazd będzie możliwy z budowanej właśnie drogi ekspresowej S6.

Droga do energii atomowej dla Polski

Gdański oddział GDDKiA powiadomił, że ogłoszenie o przetargu trafiło do Dziennika Urzędowego UE. Odcinek od węzła S6 do terenu przeznaczonego pod budowę elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” nie jest długi. Prace zostaną podzielone na dwie części: z Lubiatowa do drogi wojewódzkiej 213 oraz od drogi wojewódzkiej do węzła Łęczyce na S6. To łącznie 26 km. Plus łącznik w Łęczycach. Budowa ma ruszyć z początkiem 2025 roku i zająć 18 miesięcy.

Trasa będzie miała jedną jezdnię, dwa pasy i będzie zaliczona do klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Będzie też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, ekrany, ogrodzenia, kanał techniczny i tak dalej. Now droga ułatwi też dojazd do atrakcyjnych dla turystów punktów nad Bałtykiem, których w gminie Choczewo nie brakuje.

Elektrownia ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse. Będzie się składać z trzech bloków. Budowa ma ruszyć już w 2026 oku, a pierwszy blok o mocy elektrycznej 1250 MW brutto zostanie uruchomiony w 2033 roku.

Źródło zdjęć: Polskie Elektrownie Jądrowe

Źródło tekstu: GDDKiA