Czapki z głów. Padł kolejny rekord świata w podkręcaniu

Najnowsza platforma Intela ma ogromny potencjał. Ekstremalni overclokerzy pokazują nam, co za jakiś czas może być możliwe zaraz po wyjęciu z pudełka.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pod koniec października na rynku zadebiutowała rodzina procesorów Intel Arrow Lake-S. Wprowadziła ona szereg nowości, w tym platformę LGA 1851 oraz wsparcie pamięci RAM w standardzie CUDIMM. To zaś otworzyło okno na obsługę jeszcze szybszych modułów i zwiększyło potencjał podkręcania.

Nie obyło się bez chłodzenia ciekłym azotem

Entuzjaści ekstremalnego OC pracują w pocie czoła, szukając jak najlepszych egzemplarzy CPU i RAM, tak by zając pierwsze miejsce w branżowych rankingach. A tak się składa, że padł właśnie kolejny rekord świata.

Allen "Splave" Golibersuch, który korzystał z procesora Intel Core Ultra 9 285K, płyty głównej ASRock Z890 Taichi OCF i modułów G.Skill Trident Z5 CK RGB, zdołał osiągnąć efektywne taktowanie 12 666 MHz. To aktualnie najlepszy wynik na platformie HWBOT, zauważalnie wyprzedzający poprzednika.

Oczywiście wymagało to specjalnych warunków. Amerykanin nie tylko używał chłodzenia ciekłym azotem na CPU i RAM, ale również musiał wyłączyć część procesora - pracowały tylko dwa rdzenie typu P i dwa typu E. Do tego oczywiście dochodzi selekcja, tak by trafić na układ z odpowiednim kontrolerem.

Tym samym nie jest to coś, co przeciętny użytkownik PC może powtórzyć w domu. Mimo wszystko wymagało to sporo wiedzy i umiejętności, a Allenowi należą się wyrazy uznania. To raczej jednak tylko kwestia tygodni, jak nie dni, gdy usłyszymy o kolejnym rekordzie w świecie ekstremalnego OC.

Zobacz: Samsung ma asa w rękawie. Dostaniemy SSD o pojemności 16 TB

Zobacz: AMD zyskuje nowego partnera. To coś dla fanów małych PC

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel, Splave, G.SKILL

Źródło tekstu: oprac. własne