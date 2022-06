Polska. Bezprecedensowy wyrok. Pirat ukarany kwotą 2,5 mln zł

Pod koniec kwietnia Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał bezprecedensowy wyrok w sprawie piractwa internetowego. Skazany musi zapłacić aż 2,5 mln zł odszkodowania.

Kilka tygodni temu zapadł w Polsce bezprecedensowy wyrok w sprawie piractwa. Mieszkaniec powiatu mrągowskiego musi zapłacić aż 2,5 mln zł odszkodowania. To rekordowa w naszym kraju kwota w historii walki z tzw. sharingiem.

2,5 mln zł odszkodowania za piractwo

Mieszkaniec powiatu mrągowskiego został zatrzymany już w grudniu 2019 roku. Policja ustaliła, że współpracował on z innymi osobami. Wspólnie stworzyli infrastrukturę do nielegalnego udostępniania kanałów telewizyjnych, czyli tzw. sharingu. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli serwery, sprzęt elektroniczny, karty abonenckie do platformy Canal+ i Polsat Box, a nawet kryptowaluty.

Zdjęcie z zabezpieczonymi dowodami

Po zbadaniu sprzętu ustalono, że z platformy do udostępniania telewizji korzystało około 600 biorców. System działał przez ponad 3 lata od października 2016 do grudnia 2019 roku.

Po kilku latach sąd wydał wyrok. Dnia 20 kwietnia oskarżony został uznany za winnego zarzucanych mu czynów. Został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Dodatkowo musi zapłacić 2,5 mln zł odszkodowania dwóm pokrzywdzonym, czyli Canal+ Polska S.A. (1 mln zł) oraz Cyfrowy Polsat S.A. (1,5 mln zł).

Źródło zdjęć: Shutterstock, Policja

Źródło tekstu: CANAL+