Polacy wymienią liczniki. PGE rusza z wielką kampanią

PGE w tym roku wymieni kilkaset tysięcy liczników energii elektrycznej. Co to oznacza dla klientów spółki?

Spółka PGE Dystrybucja zakupiła 400 tys. liczników zużycia energii elektrycznej. Są to nowe urządzenia z możliwością zdalnego odczytu, które zostaną zamontowane w polskich domach. Firma szykuje się na wielką wymianę, która jest zaledwie kroplą w morzu przyszłych planów — donosi Money.pl.

Wielka wymiana liczników PGE

Spółka PGE Dystrybucja z Grupy PGE podpisała umowę, w ramach której zakupionych zostanie 400 tys. liczników zdalnego odczytu. Będą to urządzenia jedno- i trójfazowe, które docelowo zostaną zamontowane u odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia. W sumie w tym roku zakupionych zostanie milion liczników o wartości około 350 mln zł.

Jednak plany Grupy PGE sięgają dużo dalej. Do końca 2030 roku firma zamierza wymienić aż 6 mln liczników należących do jej sieci. To ogromna inwestycja, która finalnie pochłonie kilka miliardów złotych. Co ważne, dla klientów sama wymiana jest bezpłatna. Jej koszt całkowicie ponosi PGE.

Konieczność wymiany liczników została wprowadzona za sprawą nowelizacji prawa energetycznego z 2021 roku. Z przepisów wynika, że do lipca 2031 roku 100 proc. odbiorców energii elektrycznej musi być wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu. Pozwalają one na zdalny odczyt zużycia energii, zmianę grupy taryfowej, a nawet zmianę sprzedawcy bez angażowania dodatkowych osób.

Zobacz: Tego ci telekom nie powie. Wstydliwy sekret sięga czasów TP S.A.

Zobacz: NIK: Zakup Black Hawków przez policję jest nielegalny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Money.pl, oprac. własne