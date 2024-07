Drenują portfele aż do bólu. Nieświadomi tracą miliardy

Oszustwo na wnuczka, wysłanie Ubera po odbiór pieniędzy, fałszywe zamówienia z Amazona - wszystkie te triki służą jednemu - wykradzeniu pieniędzy z naszych kont. Skala problemu jest wciąż porażająca.

Kradzież na wnuczka stara jak świat. I co z tego?

Znacie kradzież na wnuczka? Okazuje się, że tego typu kradzieże to prawdziwa plaga także w Stanach Zjednoczonych. Według różnych źródeł Amerykanie tracą w tego typu oszustwach i przekrętach nawet 137 miliardów dolarów rocznie. Takie estymacje przedstawia Federalna Komisja Handlu. Co gorsza, większość tych oszustw nie jest nawet zgłaszana na policję, co uniemożliwia odzyskanie pieniędzy oraz utrudnia oszacowanie skali problemu.

Znów głośno o tym temacie

W USA o temacie okradania starszych ludzi zrobiło się znowu głośno po tragicznym wypadku w Ohio. 81-letni William Brock stał się ofiarą takiego oszustwa. Anonimowy złodziej przysłał do niego zwykłego Ubera, który miał odebrać od staruszka 12 tysięcy dolarów. Nieświadomy wszystkiego kierowca Ubera został przez Brocka wzięty za złodzieja i zastrzelony.

To prawdziwa plaga. Jest tego tak dużo, że logistycznie i operacyjnie praktycznie nie da się z tym walczyć. Spora część policjantów uważa nawet, że w związku z tym, że okradani sami wysyłają lub przekazują pieniądze, nie jest to nawet przestępstwo. To bardzo duży błąd.

- opisuje problem ogradania Brady Finta, były agent FBI.

Pieniądze z przekrętów trudne do odzyskania

Według raportów Komisji Handlu USA, osoby starsze straciły przez oszustwa przez telefon i online aż 48 miliardów dolarów w samym 2022 roku. Co gorsza, niezmiernie trudno jest odzyskać te pieniądze. Nawet w przypadku zgłoszenia na policję straty są niemal nieodwracalne. Przestępcy bowiem błyskawicznie zamieniają otrzymane pieniądze na trudne do wyśledzenia kryptowaluty albo przelewają środki na konta bankowe w rajach podatkowych.

Innym przypadkiem okradzonego staruszka jest WIlliam Bortz z San Diego. Padł on ofiarą przekrętu, w którym wykorzystano fałszywe zamówienie z Amazona, dzięki któremu podszywając się pod giganta e-commerce przestępcy namówili Bortza do zsynchronizowania konta bankowego z fałszywym kontem Amazon. Przez tą sztuczkę Amerykanin stracił oszczędności życia o wartości 700 tysięcy dolarów.

Teraz wiem, dlaczego tak wiele tego typu kradzieży nie jest zgłaszanych. Po prostu, patrzysz na to z perspektywy i zdajesz sobie sprawę, jak bardzo byłeś głupi, dopuszczając do tego.

- komentuje ze swojego doświadczenia Bortz.

Jest pomysł na rozwiązanie problemu

Amerykański Departament Sprawiedliwości ma świadomość skali problemu. Rozwiązanie widzi w działaniach banków i innych instytucji finansowych oraz nagłaśnianiu sytuacji przez media. Amerykańskie banki natomiast zapewniają, że działają w tej kwestii między innymi z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

