Ogromna szansa dla Polski. Chodzi o nowe paliwo E10

Od 2024 roku na polskich stacja pojawiła się nowa benzyna E10. Zdaniem dyrektora generalnego Krajowej Izby Biopaliw jest to dla Polski duża szansa.

Od stycznia 2024 roku w Polsce obowiązuje nowe paliwo E10, które zastępiło dotychczasowe PB95 E5. Zmiana nie jest wielka, bowiem 5 proc. biokomponentów zostaje zastąpione przez maksymalnie 10 proc.

Pomimo tego posiadacze starszych samochodów mogą mieć problem, bo według szacunków aż milion pojazdów, które poruszają się po polskich drogach, nie jest przystosowanych do nowej benzyny. Pomimo tego zmiana może być szansą dla Polski — informuje Puls Biznesu.

Taką opinię wyraził Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw. Szacuje on, że zwiększenie udziału biokomponentu do maksymalnie 10 proc. zwiększy zapotrzebowanie na biopaliwo aż o 200 tys. m sześciennych w skali roku. Większość z tego ma być dostarczana przez krajowych wytwórców.

