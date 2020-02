Nie żyje Larry Tesler. Bez niego nie byłoby kopiowania i wklejania

Każdy zainteresowany techniką słyszał o takich osobach jak Steve Jobs czy Bill Gates, ale Larry Tesler? Jego nazwisko pozostaje w cieniu, mimo że zrobił dla nas więcej, niż pozostali dwaj razem wzięci. Wynalazł trzy proste funkcje, bez których korzystanie z komputerów całkowicie straciłoby sens:

wytnij, kopiuj, wklej, znajdź i zamień.

Tak, kiedyś nie było możliwości kopiowania, wklejania i wycinania fragmentów treści widocznych na monitorze. Przeniesienie kawałka tekstu albo kodu wymagało kasowania go z jednego miejsca i pisania od nowa w innym. Szukanie odpowiednich fragmentów zajmowało długie godziny. To nie były łatwe czasy dla programistów (i dziennikarzy, gdyby wtedy pisali na komputerach tak dużo, jak dziś :-)).

Larry Tesler urodził w Nowym Jorku w 1945 roku i ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Stanforda. Od zawsze interesowały go interakcje między komputerem i człowiekiem. W swojej karierze pracował w największych firmach Doliny Krzemowej: Apple, Yahoo, Amazon i oczywiście Xerox w Xerox Palo Alto Research Center (PARC). Xerox to jego pierwsze miejsce pracy, ale Steve Jobs szybko zorientował się, że w pomysłach Teslera drzemie ogromny potencjał i „podkradł” go konkurencji w 1980 roku. Myślę, że połączyła ich wspólna wizja „komputera dla każdego”.

Jobs jak zwykle wiedział, co robi. Tesler spędził w jego firmie 17 lat i to tam wymyślił rewolucyjne polecenia dla komputera: wytnij, kopiuj i wklej. Komputer Apple Lisa miał te funkcje w interfejsie użytkownika w 1983. Rok później zostały wprowadzone w Macintoshu i zostały z nami do dziś. Ba – wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez Ctrl+C, Ctrl+V i Ctrl+X (chyba że pracujesz na Macu, wtedy musisz używać klawisza Command).

