Musk radzi się użytkowników X. Chodzi o 5 miliardów dolarów

Prezes Tesli, Elon Musk, wrzucił na platformę X ankietę, w której zapytał użytkowników, czy jego firma powinna przeznaczyć 5 miliardów dolarów na rozwój stworzonego przez Muska startupu, zajmującego się sztuczną inteligencją xAI.

W głosowaniu, na moment pisania tego newsa, udział wzięło już ponad 450 tysięcy użytkowników serwisu. 70% głosujących poparło pomysł miliardera.

- nie krył formalności Musk.

Should Tesla invest $5B into @xAI, assuming the valuation is set by several credible outside investors?



(Board approval & shareholder vote are needed, so this is just to test the waters)