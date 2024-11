Microsoft w tarapatach. Rząd przygląda się działaniom giganta

Microsoft wzięty został na dywanik i musi się tłumaczyć. Chodzi zarówno o tworzenie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej, jak i wątpliwych praktyk cyberbezpieczeństwa.

Według doniesień agencji Bloomberg, amerykańska Federalna Komisja Handlu rozpoczęła szeroko zakrojone dochodzenie antymonopolowe wobec Microsoftu. Przez ostatni rok FTC prowadziło nieformalne rozmowy z konkurentami firmy na temat jej praktyk biznesowych. Obecne dochodzenie obejmuje usługi chmurowe, kwestie licencjonowania oprogramowania, ofertę z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz produkty związane z AI.

Microsoft dołącza do grona z Amazonem, Apple i Google

Skierowano do Microsoftu obszerne żądanie dostarczenia informacji, liczące setki stron. Działanie to zatwierdziła przewodnicząca FTC, Lina Khan, co sygnalizuje poważne nasilenie nadzoru agencji nad firmą. Kluczowym elementem dochodzenia jest praktyka Microsoftu polegająca na łączeniu popularnego pakietu biurowego Office oraz oprogramowania zabezpieczającego z usługami chmurowymi.

Krytycy, w tym firmy takie jak Slack i Zoom, argumentują, że strategia Microsoftu polegająca na dołączaniu aplikacji Teams do Worda i Excela za darmo tworzy nieuczciwą przewagę konkurencyjną. Dochodzenie nabrało tempa po serii incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem amerykańskich produktów.

Warto przypomnieć, że Microsoft jest głównym dostawcą oprogramowania i usług chmurowych dla agencji rządowych USA, w tym Departamentu Obrony. Rządowa Rada ds. Przeglądu Bezpieczeństwa Cybernetycznego stwierdziła niedawno, że kultura bezpieczeństwa Microsoftu "wymaga gruntownej przebudowy".

To dochodzenie czyni Microsoft piątą dużą firmą technologiczną, która w ostatnich latach znalazła się pod lupą antymonopolową, dołączając do Amazon, Apple, Meta i Google. Ostatni raz w takiej sytuacji twórcy Windowsa byli pod koniec lat 90., w sprawie łączenia systemu operacyjnego z przeglądarką internetową. Było to jednak do przewidzenia, bowiem FTC przyglądało się już wcześniej kwestii chmury Azure.

