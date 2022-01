Microsoft i Qualcomm pracują nad układami AR

Microsoft i Qualcomm współpracują przy projektowaniu układu do rzeczywistości rozszerzonej. Obie firmy zawarły strategiczne partnerstwo.

Targi CES 2022 to nie tylko premiery nowego sprzętu, ale i zapowiedzi. Niektóre co prawda nie są tak widowiskowe, ale równie istotne. Do tej grupy zdecydowanie wlicza się partnerstwo Microsoftu i Qualcommu. Obie firmy zapowiedziały bowiem współpracę przy stworzeniu układu do rzeczywistości rozszerzonej. Microsoft i Qualcomm już wcześniej eksperymentowały w zakresie rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, teraz jednak postanowili oni połączyć siły. Związek ma z tym mieć na przykład Microsoft Mesh.

Jednocześnie obaj producenci zapowiedzieli, że wspólnego wynalazku Microsoftu i Qualcommu używać będą nowe zestawy HoloLens. Niestety, obaj producenci nie podali szczegółów na temat swojej współpracy. Nie wiemy zatem jaki dokładnie technicznie będzie nowy układ (np. jakich użyje rdzeni), ani kiedy konkretnie się on pojawi. Możemy jednak być pewni, że Qualcomm i Microsoft będą informowali nas o każdym swoim sukcesie. Sektor rzeczywistości rozszerzonej długo był traktowany jak biedniejszy krewny rzeczywistości wirtualnej. Czas to zmienić.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: qualcomm