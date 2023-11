Windows XP zawsze blisko serca. W tym sweterku dosłownie

Microsoft ponownie przygotował dla nas… sweter. Nie jest to jednak sweter dla każdego. Jak przystało na sweter świąteczny, jest do bólu kiczowaty i trzeba być zatwardziałym fanem Windowsa XP, by wyjść w nim do ludzi.

Tradycyjny „brzydki sweter” na Święta Bożego Narodzenia 2023 ma wzór, który wielu z nas zapadł w pamięć lepiej niż niejeden widok z okna. To tapeta „Bliss” z Windowsa XP. Ten obraz Na pewno jest w czołówce najlepiej znanych zdjęć w historii fotografii i nie zdziwię się jeśli jest to najczęściej oglądane zdjęcie w dotychczasowej historii fotografii.

Sweter honorujący kultową tapetę „Bliss” jest dostępny w rozmiarach od S/M do 3XL, został wykonany z mieszanki bawełny i akrylu. Jego polska cena to 283 złote – sporo, ale jak by nie patrzeć, jest to produkt wyjątkowy. Mam nadzieję, że jest równie trwały, co kiczowaty. Zamówiony przed końcem listopada dojedzie do Polski w połowie grudnia.

W poprzednich latach widzieliśmy też sweter z logo systemu Windows XP i Windowsa 95, ikoną Painta, motywami z Sapera i z Clippym – spinaczem straszących początkujących użytkowników pakietu Microsoft Office.

Warto wiedzieć, że Microsoft przekaże część dochodu ze sprzedaży kiczowatych swetrów z kultowym widokiem na cele charytatywne. W roku 2023 beneficjentem jest The Nature Conservancy – organizacja działająca na rzecz ochrony klimatu i natury na różnych frontach.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft