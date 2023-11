Maszyna wzięła człowieka za pudełko. Mężczyzna nie żyje

W Korei Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. Jedna z maszyn w sortowni produktów rolnych wzięła technika za pudełko. Mężczyzna tego nie przeżył.

Do zdarzenia doszło w Donggoseong Export Agricultural Complex, które od 5 lat wykorzystuje maszyny do przenoszenia opakowań z jedzeniem na palety. Jeden z robotów uległ uszkodzeniu i konieczna była interwencja technika. Ten niestety nie przeżył próby naprawy urządzenia.

Mężczyzna zabity przez maszynę

Technik został wezwany, aby sprawdzić sensory w maszynie pakującej. Gdy chciał sprawdzić ich działanie, robot nagle go złapał. Według relacji mediów doszło do zmiażdżenia głowy oraz klatki piersiowej. Mężczyzna został zabrany do szpitala, ale zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Przedstawiciele firmy nie są do końca pewni, co się stało. Podejrzewają, że maszyna błędnie zidentyfikowała mężczyznę jako jedno z opakowań, które należy przenieść na paletę. Dlatego go złapała i doszło do tej tragedii. Technik był pracownikiem firmy, która zajmuje się produkcją tego typu maszyn.

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Już kilkukrotnie maszyny przyczyniły się do niebezpiecznych wypadków. Niedawno mogliśmy przeczytać o kobiecie przejechanej przez autonomiczną taksówkę.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: The Register