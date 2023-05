Logitech nawiązuje współpracę z iFixit. Sam naprawisz teraz sprzęt

Logitech i iFixit poinformowały o nawiązaniu współpracy. Jej wynikiem będzie ułatwienie samodzielnej naprawy sprzętu od producenta akcesoriów peryferyjnych.

Elektronika otacza nas zewsząd i wielu przypadkach jest skonstruowana w taki sposób, by samodzielne rozebranie sprzętu i wymiana uszkodzonych części była bardzo ciężka bez wiedzy i specjalistycznych narzędzi. Jednak teraz coraz więcej firm składnia się ku temu, by dać każdemu szansę na naprawę urządzeń na własną rękę. Tym razem firma Logitech przy współpracy z iFixit umożliwi użytkownikom samodzielną wymianę uszkodzonych komponentów.

Logitech nawiązuje współpracę z iFixIt

Kupujesz sprzęt, lecz w wyniku usterki nie spełnia już swojej roli. Zamiast kupować nowy egzemplarz, mógłbyś naprawić już posiadany, ale nigdzie nie można kupić ani komponentów, ani narzędzi, by dokonać samodzielnej wymiany. Niestety, jest to dość powszechny scenariusz, lecz sytuacja zmienia się na lepsze, gdyż coraz więcej producentów zamierza umożliwić klientom samodzielną naprawę sprzętu, udostępniając oryginalne części i potrzebne narzędzia.

Tym razem to firma Logitech nawiązała współpracę z iFixit w celu ułatwienia samodzielnej naprawy urządzeń. Producent akcesoriów peryferyjnych już od "tego lata" będzie udostępniał części do swoich produktów, zaczynając od myszek MX Master i MX Anywhere, czyli najpopularniejszych gryzoni Logitech.

Logitech wyjaśnia, że ich działanie podyktowane jest chęcią zadbania o środowisko. Producent uważa, że już teraz ludzkość produkuje zbyt wiele elektrośmieci i chce z tym walczyć. Warto wspomnieć, że Logitech już teraz w niektórych modelach wykorzystuje materiały z odzysku. Można to zobaczyć, chociażby w przypadku kamery Brio 300, która w ostatnim czasie znalazła się u nas na testach.

Źródło zdjęć: Własne

Źródło tekstu: The Verge