Leciałeś do Tajlandii? Wyciekły dane pasażerów z ostatnich 10 lat

Tajlandia była jeszcze niedawno jednym z najpopularniejszych celów wakacyjnych wypraw. Jeśli Ty również tam leciałeś - możliwe, że Twoje poufne dane wyciekły.

Jeszcze dwa lata temu Tajlandia była jednym z najbardziej popularnych egzotycznych krajów. Wydatnie pomagały w tym często pojawiające się bardzo dobre ceny za przeloty do Bangkoku. Doliczmy do tego niskie ceny na miejscu, bardzo ładną architekturę i pogodę. Nie dziwi zatem, że wielu Polaków wybierało loty do Tajlandii. Teraz jednak wszyscy powinni być naprawdę uważni. Wyciekły poufne dane ponad 106 milionów osób, które w ciągu 10 ostatnich lat odwiedziły Tajlandię.

Co zawierają dane? Wyciekła data przylotu do Tajlandii, płeć, numer paszportu, imię i nazwisko czy typ i numer wizy. Dostępne są też informacje o posiadaczach karty stałego pobytu. Niestety w większości dane dotyczą turystów. Analitycy Comparitech szacują, że każdy, kto przyleciał do Tajlandii w ciągu ostatnich 10 lat prawdopodobnie znalazł się na liście. Władze Królestwa Tajlandii doskonale wiedzą już o wycieku. Tajowie deklarują, że nie sytuacja jest już pod kontrolą. Danych jest naprawdę dużo, to ponad 200 GB informacji.

Zobacz: Z T-Mobile też wyciekły poufne dane. Nie u nas, w Ameryce

Zobacz: SIM-swap? Wyciek hasła? Oto rozwiązanie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pexels

Źródło tekstu: comparitech, wł