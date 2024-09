Właściciel Amazona zagrożony. Nowy miliarder usunął go w cień

Larry Ellison jest obecnie drugą najbogatszą osobą na świecie, z majątkiem netto wynoszącym 206 milionów dolarów. Tym samym, usuwa w cień założyciela Amazona, Jeffa Bezosa, który był na drugim miejscu od 2016 roku.

Niedawno pisaliśmo o tym, że na rynku AI pojawił się niespodziewanie nowy gracz. To Larry Ellison, przewodniczący rady nadzorczej z Oracle, którego majątek wyceniany jest na kwotę 206 miliardów dolarów.

Jest on obecnie drugą z najbogatszych osób na świecie. Tym samym, odsunął na bok założyciela Amazona, Jeffa Bezosa, który piastował ten tytuł z małymi przerwami już od 8 lat. Sukces swojej firmy Ellison zawdzięcza roli, jaką firma odegrała w rozkwicie sztucznej inteligencji a przede wszystkim niezbędnego dla AI hostingu w chmurze.

Awans Ellisona w rankingu bogaczy to efekt doskonałych notowań akcji Oracle w ostatnich tygodniach. Zaledwie w ostatnie kilka dni akcje firmy urosły o ponad 5%. Tym samym do majątku prezesa firmy dodano nieco ponad 8 miliardów. To wystarczyło do przeskoczenia Bezosa na liście najbogatszych ludzi na świecie.

Od kilku lat niekwestionowanym numerem jeden na liście najbogatszych jest Elon Musk. Majątek właściciela Tesli i portalu X wyceniany jest obecnie na 251 miliardów dolarów. Ellison zebrał 206 miliardów, podczas gdy Bezos ma na swoim koncie 203 miliardy. Czwarty na liście bogaczy jest właściciel firmy Meta Mark Zuckerberg z majątkiem na poziomie 193 miliardów dolarów.

