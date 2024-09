Człowiek wart 200 mld dolarów dołącza do wyścigu AI

Do boomu na sztuczną inteligencję dołączył kolejny niespodziewany gracz. To Larry Ellison, którego majątek wyceniany jest na kwotę 200 miliardów dolarów.

Rynek największych firm technologicznych na świecie od lat pozostaje bez większych zmian. Królują na nim tacy giganci jak Amazon, Microsoft, Apple oraz Google.

Rewolucja związana z rozwoje sztucznej inteligencji sprawiła, że do grona tych największych powoli możemy zaliczać OpenAI oraz NVIDIA. Pierwszy z nich to twórca wiodącego na rynku modelu językowego ChatGPT, drugi to dostawca niezbędnych na potrzeby AI procesorów.

Niespodziewany gracz

Do tej rywalizacj w zakresie najnowszych technologii wkroczył niedawno jednak kolejny niespodziewany gracz. To Larry Ellison, którego majątek wyceniany jest na kwotę 200 miliardów dolarów. Jest on głównym właścicielem znanej na całym świecie firmy Oracle. Sama firma to jeden ze światowych liderów w zakresie tworzenia oprogramowania dla firm. Do tej pory jednak nie inwestował on zbytnio, ani w hosting w chmurze, ani w same algorytmy sztucznej inteligencji.

Wygląda na to, że Ellison po początkowym obserwowaniu boomu AI zdecydował się na podjęcie konkretnych kroków i inwestycji. Uznał, że budowa swojego modelu językowego i konkurencja z ChatGPT nie jest warta jego uwagi. Zamiast tego Oracle zaczęło mocno inwestować w niezbędny na potrzeby modeli AI hosting w chmurze.

Jak wiadomo, sztuczna inteligencja potrzebuje ogromnych zasobów serwerowych, aby poprawnie i szybko działać. Dlatego boom AI jest tak korzystny dla takich firm jak Microsoft czy Amazon. Oracle co prawda od dłuższego czasu posiadał własne serwery, ale skupiał się raczej na wykorzystaniu ich na własne potrzeby a nie udostępnianiu ich zewnętrznym klientom.

Ellison zmienił tą strategię w ostatnich miesiącach, szybko przekonując się, że to właściwy krok. Oracle szybko znalazło klientów chcących korzystać z jej chmury. W ostatnim kwartale przychody z tej gałęzi działalności firmy sięgnęły już 17% ogólnych przychodów. Ten fakt nie umknął także inwestorom. Akcje Oracle po publikacji tych danych skoczyły już o 15%.

Z usług Oracle korzysta nawet sam Microsoft. Część funkcjonalności sztucznej inteligencji dostępnych w przeglądarce Bing jest właśnie oparta na hostingu Oracle. Również OpenAI, twórca ChatGPT korzysta z zasobów serwerowych firmy Ellisona na potrzeby trenowania i rozwoju swoich algorytmów.

Jedynym, który wyłamał się z tego trendu jest Elon Musk. Właściciel Tesli i portalu X tworzy własny model sztucznej inteligencji budując superkomputer. Miliarder uznał, że hosting jest tak istotną częścią tej działalności, że woli zrobić to wewnątrz firmy zamiast korzystać z zewnętrznych rozwiązań.

