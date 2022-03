Intel: Chiny staną się rywalem na rynku CPU w najbliższych latach

Czy czeka nas przełamanie duopolu na rynku procesorów komputerowych? To całkiem możliwe. Jednak trzecia firma obok Intela czy AMD nie będzie prawdopodobnie pochodzić z zachodniego świata, a z Azji. Mowa dokładniej o Chinach.

Intel to amerykański gigant, który działa na rynku od 1968 roku. Chociaż zajmuje się on wieloma różnymi technologiami, to przez zwykłych śmiertelników kojarzony jest głównie dzięki procesorom komputerowym. Trudno się temu dziwić, skoro Niebiescy mają około 84% udziałów w segmencie komputerów stacjonarnych i 78% w przypadku laptopów.

Chiny produkują już własne GPU i pamięci RAM

Drugim największym po Intelu graczem jest AMD działające niemal równie długo, bo od 1969 roku. Chociaż Czerwoni przez wiele lat mieli spore problemy i stanowili tylko margines rynku, to za sprawą rodziny Ryzen udało im się wrócić do gry. Każda kolejna generacja jest lepsza i popularniejsza od poprzedniej. Ale czy na horyzoncie jest jeszcze jakaś firma, która może zaoferować równie ciekawe CPU? Podobno tak.

Jak donosi tajwańska redakcja DigiTimes, Rui Wang, starszy wiceprezes Intela i przewodniczący Intel China, w rozmowie z chińskimi mediami wypowiadał się w ten sposób:

Do tej pory nie było żadnych chińskich firm, które byłyby w stanie w znaczący sposób nam zagrozić. Jednak w ciągu 3 - 5 lat wyłonią się tutaj silni rywale. Intel nie będzie przesadnie grzeczny i wykorzysta swoją siłę, aby uczciwie konkurować.

Kogo Rui Wang mógł mieć na myśli? Niestety SVP Intela nie wskazał ani konkretnych firm, ani tym bardziej procesorów. Ale wbrew pozorom Chińczycy mają całkiem sporo swoich CPU. Największy sukces to z pewnością Zhaoxin, o którym głośno było również na zachodzie. Jeden z ich czterordzeniowych układów napędza nawet wariant Lenovo Yoga Slim i7 na rynek Chiński, czyli Lenovo Kaitian N7. Jednak w połączeniu z chińskim systemem operacyjnym wydajność nie jest oszałamiająca w porównaniu do CPU Intela lub AMD.

Prócz tego w Chinach mowa jeszcze o rozwiązaniach Loongson bazujących na architekturze MIPS, produktach Sunway do superkomputerów i firmie Hygon, która opiera się na licencjonowanym Zen1 od AMD. Dodatkowo inne podmioty postawiły na architekturę ARM, a największe sukcesy ma tutaj Huawei (HiSilicon) i Phytium.

Wiele osób nie wierzyło w potencjał Chińczyków w przypadku nowych technologii. Chiny mają jednak już własne karty graficzne i pamięci RAM typu DDR4, a planowana jest również produkcja DDR5. Spora w tym zasługa wspieranej przez państwo firmy SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Nie można też przejść obojętnie obok niedawnych słów Xiao Yaqinga, czyli chińskiego ministra ds. informacji i technologii. Tuż przed Narodowym Kongresem Partyjnym stwierdził on, że krajowy przemysł związany z produkcją układów wzrósł o jedną trzecią w porównaniu z sytuacją sprzed roku.

