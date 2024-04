Intel pokonuje kolejne granice. Wszystko dzięki High NA EUV

Współpraca między liderami branży półprzewodnikowej się zacieśnia. Intel zakończył montaż najnowocześniejszego skanera litograficznego ASML.

Chociaż Intel kojarzony jest głównie ze swoich bardzo wydajnych procesorów do komputerów osobistych, stacji roboczych i serwerów, to Amerykanie działają również na wielu innych polach. Mowa między innymi o układach graficznych, akceleratorach AI czy przemyśle odlewniczym.

To pierwsze takie narzędzie w branży

A tak się składa, że Intel Foundry poinformowało o osiągnięciu kamienia milowego w zaawansowanej produkcji półprzewodników, dzięki ukończeniu montażu pierwszego w branży komercyjnego skanera litograficznego High NA EUV od ASML, znajdującego się w ośrodku badawczo-rozwojowym firmy w Oregonie (USA).

Narzędzie przechodzi obecnie przez etapy kalibracji w ramach przygotowań do produkcji procesów Intela w przyszłości. Opisywana maszyna jest w stanie poprawić rozdzielczość i skalowanie funkcji dla procesorów nowej generacji poprzez zmianę projektu optyki służącej do rzutowania obrazów na waflu krzemowym.

Co to oznacza? Niebiescy nabierają rozpędu w produkcji półprzewodników, co pozwoli im nawiązać walkę z takimi gigantami jak Samsung czy TSMC. High NA EUV, zwane też 0,55NA EUV, zostanie wykorzystane do produkcji testowej litografii Intel 18A (1,8 nm) w 2025 roku, a później do Intel 14A (1,4 nm).

Amerykanie twierdzą, że widzą możliwość wykorzystania High NA EUV w co najmniej trzech swoich następnych litografiach, a być może i późniejszych procesach produkcji. Tym samym będzie to kluczowy element w ofercie Intel Foundry w najbliższych latach. Oczywiście z ostatecznymi ocenami warto wstrzymać się do zobaczenia pierwszych układów. Kluczowy będzie zarówno moment, w którym zostaną zaoferowane, jak i ich uzysk.

