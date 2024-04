Pekao da ci 200 zł i darmowe bankomaty. Wystarczy parę minut

Bank Pekao kontynuuje dobrą passę. Przygotowano atrakcyjną promocję, która obejmuje konto za 0 zł, wysoko oprocentowane oszczędności i darmowe 200 zł.

W obecnych czasach coraz więcej osób zaczyna oszczędzać i zwracać uwagę na zbędne wydatki. I to najwyraźniej do nich zwrócona jest najnowsza promocja Banku Pekao dotycząca Konta Przekorzystnego.

Konto za 0 zł i darmowe 200 złotych dla Ciebie

Osoby, które do 13 czerwca 2024 roku założą Konto Oszczędnościowe z Kontem Przekorzystnym mogą liczyć na atrakcyjne oprocentowanie oszczędności. Mowa bowiem aż o 7% w skali roku przez 5 miesięcy dla kwoty do 100 000 zł, co jest obecnie rzadkością na rynku.

Dodatkowo Bank Pekao rozdaje 200 złotych. Promocja dotyczy wspomnianego Konta Przekorzystnego z kartą debetową, bankowością internetową Pekao24 i aplikacją PeoPay oraz osób, które wykonają 5 transakcji bezgotówkowych w każdym z trzech miesięcy po założeniu konta.

Nowe konto to 5 minut roboty. Do skorzystania z oferty Banku Pekao wystarczy wypełnienie wniosku online, potwierdzenie tożsamości (np. z użyciem selfie czy mObywatela), a następnie weryfikacja danych przez bank.

Warto podkreślić, że to wygodna i darmowa opcja. Bank Pekao oferuje prowadzenie konta, obsługę złotej karty, przewalutowania, wypłaty z bankomatów i przelewy za 0 złotych, po spełnieniu warunków. Promocja skierowana jest do nowych klientów banku. Pełen regulamin promocji dostępny jest TUTAJ.

