NVIDIA znowu spiskuje, ale tym razem nie ma się czego bać

NVIDIA jest od dawna niekwestionowanym liderem na rynku układów graficznych oraz akceleratorów AI. Z ich kart korzysta aż 78% graczy. Firmy pracujące ze sztuczną inteligencją zamawiają sprzęty Zielonych nie na sztuki, a na kontenery. Nikogo nie powinno więc dziwić, że gry i programy są optymalizowane głównie pod nich.

NVIDIA chce spopularyzować komputery SFF

Amerykańskie przedsiębiorstwo postanowiło pójść o krok dalej i cichaczem rozpoczęło współpracę z producentami autorskich kart graficznych, obudów komputerowych i innych podzespołów. Tym jednak razem nie ma się czego bać, bowiem to nie jest drugi GeForce Partner Program, a faktycznie słuszna idea.

NVIDIA chce spopularyzować format SFF (Small Form Factor), czyli niewielkie zestawy komputerowe. Co prawda w sklepach jest już sporo tego typu części, ale to nadal nisza. Wymaga też ona większej wiedzy pod względem kompletowania podzespołów. Zarówno gdy chodzi o rozmiar, temperatury, jak i pobór mocy.

Amerykanie wraz z partnerami chcą opracować standardy m. in. dla rozmiarów kart graficznych czy prześwitów w obudowach, co zwiększy elastyczność wyboru części i zniweluje konieczność mierzenia wszystkiego co do milimetra lub ryzyko przegrzania. Ogólny zarys idei wygląda następująco:

Konsumenci na całym świecie wybierają obudowy typu Small Form Factor do stworzenia swoich wymarzonych platform. Jednakże, gdy buduje się w oparciu o nowoczesne układy graficzne dla entuzjastów, znalezienie najlepszych komponentów do budowy SFF może być wyzwaniem. NVIDIA opracowała wytyczne dotyczące obudów, aby pomóc graczom w wyborze najlepszej karty graficznej GeForce RTX i komponentów do ich zestawu.

Czy to oznacza więcej kart graficznych w formacie mITX, jednoslotowych lub niskoprofilowych? I tak, i nie. NVIDIA sama nie zacznie oferować małych modeli Founders Edition, ale będzie do tego zachęcać firmy takie jak ASUS, GIGABYTE, MSI i inne. To jednak one będą miały ostatnie słowo w tej sprawie.

Obecnie nie ma dokładnej daty, kiedy program zostanie uruchomiony, ale wkrótce powinien zostać oficjalnie ogłoszony. Tym samym niedługo poznamy więcej szczegółów.

