Rząd szykuje operację "Beethoven". Chodzi o ASML

Operacja "Beethoven" ma na celu zatrzymanie ASML w kraju. Holenderski gigant jest niezadowolony ze zmian i rozważa ekspansję zagraniczną.

ASML to holenderska korporacja specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji maszyn do fotolitografii. Mowa o najlepszym z najlepszych sprzętów, z których korzystają tacy giganci na rynku półprzewodników jak TSMC, Samsung, Intel i wiele innych. Przychody Holendrów w 2023 roku wyniosły zawrotne 27,6 miliarda euro.

ASML obawia się zmian w polityce migracyjnej i podatkowej

Jak donosi De Telegraaf, holenderski rząd pracuje nad operacją "Beethoven", która ma na celu zatrzymanie ASML w kraju. Firma ma podobno poważne obawy dotyczące holenderskiego klimatu podatkowego i rozważa ekspansję zagraniczną, ponieważ chce radykalnie zwiększyć swoje moce przerobowe.

ASML zamierza zwiększyć moce produkcyjne do 600 systemów litografii DUV rocznie do 2025-2026 r., 90 maszyn litograficznych EUV do 2025-2026 r. oraz 20 narzędzi High-NA EUV do 2027-2028 roku.

Znaczenie ASML dla Holandii jest nie tylko ekonomiczne, ale i strategiczne. ASML to jedyny producent narzędzi typu Low-NA i High-NA EUV, które są kluczowe przy produkcji wafli krzemowych, a więc i najnowszych procesorów, kart graficznych, układów SoC i wiele więcej. Posiada też lwią część rynku narzędzi DUV.

Znaczna część siły roboczej ASML (około 40%) składa się z migrantów zarobkowych. Firma wyraziła obawy dotyczące potencjalnego zaostrzenia zasad migracji przez prawicowy gabinet, co może utrudnić jej zatrudnianie nowych pracowników i dalszy rozwój. Chociaż model biznesowy firmy można uznać za elastyczny, należy zauważyć, że tylko 7% jej pracowników to "pracownicy elastyczni", a 93% to własny personel.

Premier Mark Rutte jest osobiście zaangażowany w wysiłki mające na celu zatrzymanie ASML w kraju, wskazując, jak ważne jest dla Holandii zapewnienie, że większość operacji firmy i jej siedziba pozostaną w kraju. Decyzja o pozostaniu lub przeprowadzce może mieć istotne konsekwencje dla holenderskiej gospodarki.

