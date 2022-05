Sprzedajesz w sieci? W taki sposób możesz stracić kasę

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego padli ofiarą internetowych oszustów. Myśleli, że sprzedali ciuchy, a tak naprawdę stracili pieniądze.

Niestety, policja informuje o kolejnym oszustwie internetowym, którego celem tym razem padli mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego. Chociaż myśleli, że sprzedają ciuchy i na tym zarobią, to tak naprawdę dawali dostęp do swoich kont i tym samym tracili pieniądze.

Znane, ale wciąż skuteczne oszustwo

Metoda działania oszustów była prosta i powinna być wszystkim doskonale znana. Jednak nadal, jak widać na tym przykładzie, jest to sposób skuteczny, na który Polacy cały czas dają się nabrać. Jak konkretnie? Do sprzedających zgłaszały się osoby, które zakupiły od nich ciuchy. Następnie na e-mail wysyłali link, za pomocą którego sprzedający mieli odebrać pieniądze za ubrania.

Linki prowadziły do stron, które były podobne do witryn bankowych, więc sprzedający uwierzyli, że rzeczywiście w ten sposób mogą odebrać pieniądze za sprzedane ciuchy. Finalnie podali dane do swoich kont, które oszuści wykorzystali do kradzieży pieniędzy. Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego stracili w ten sposób od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Po raz kolejny funkcjonariusze przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas wszelkich transakcji w Internecie. Zachęcamy także do zapoznania się ze sposobem działania poszczególnych portali. Podczas rozmowy z policjantami, niektórzy pokrzywdzeni przyznają, że nie zdawali sobie sprawy z zasad funkcjonowania płatności i myśleli, że mają one wyglądać tak, jak przedstawiają to oszuści. Niestety kliknięcie w link i podanie danych niezbędnych do logowania się w banku daje przestępcom dostęp do naszych finansów. Zachowajmy szczególną ostrożność, by nie stać się ofiarą oszustów.

- przestrzega policja.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Policja