Miliony Polaków zakładało na nim profil. Teraz znika, po 20 latach

Czyżby nadszedł koniec pewnej epoki? Legandarny serwis GoldenLine, który przez lata służył Polakom do szukania pracy i dzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym, znika na dobre z internetu.

Prekusor LinkedIn

GoldenLine to była rekrutacja, networking oraz profil zawodowy w jednym. Można powiedzieć, że był prekursorem LinkedIn. Był miejscem, które łączyło pracowników i pracodawców, a także jednym wielkim skupiskiem ofert pracy. Skupiał w sobie wiele atrakcyjnych ogłoszeń, czym zaspakajał potrzeby Polaków. Niestety, warunki rynkowe bardzo się zmieniły odkąd powstał, i pewnie dlatego bardzo podupadł w ostatnim czasie.

To już jego ostatnie podrygi, wiele opcji jest już niedostępnych. Z końcem listopada serwis przestanie istnieć.

Pomimo naszych starań, dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe doprowadziły do podjęcia decyzji o likwidacji.

- czytamy w komunikacie GoldenLine.

Początki GoldenLine sięgają 2005 roku. Wtedy to założył go student Warszawskiej Politechniki, Mariusz Gralewski. W latach 2012-2020 serwis odwiedzało ok. 2 miliony użytkowików. 10 lat temu serwis przejęła Agora, która teraz zdecydowała się na jego zamknięcie.

Źródło zdjęć: MMD Creative / Shutterstock.com

Źródło tekstu: businessinsider.com