Elon Musk oszalał. Zapowiada swoją tajemniczą śmierć

Elon Musk zaczyna zachowywać się jak paranoik. Miliarder w jednym z najnowszych tweetów przewiduje swoją tajemniczą śmierć.

Chyba wszyscy zgodzimy się, że Elon Musk jest postacią co najmniej kontrowersyjną. W wielu wywiadach czy wypowiedziach widać, że ma on radykalne poglądy na wiele kwestii. Pewnie dlatego ma tyle samo zwolenników, co i zaciekłych przeciwników.

Elon Musk wieszczy swoją śmierć

Dzisiaj w nocy czasu polskiego na profilu Elona Muska na Twitterze pojawił się nietypowy tweet. W nim właściciel Tesli, SpaceX i przyszły właściciel samego Twittera przewiduje swoją śmierć. Prawdopodobnie miała być to forma żartu, ale nie zmienia to faktu, że ekscentryczny miliarder zaczyna momentami brzmieć jak paranoik.

- Jeśli zginę w tajemniczych okolicznościach, to miło być Was wszystkich poznać.

- napisał w nocy Elon Musk.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Czemu Elon Musk napisał coś takiego? Nie jest tajemnicą, że miliarder jest skonfliktowany z wieloma osobami. Nie tak dawno dyskutował zdalnie z Billem Gatesem. Założyciel Microsoftu twierdzi, że właściciel Tesli może popsuć Twittera. To dlatego, że Musk chce pełnej otwartości i wolności słowa rozumianej w ten sposób, że każdy będzie mógł pisać, co chce, w tym nawet szalone i niepotwierdzone naukowo teorie spiskowe czy nawoływanie do nienawiści.

Oczywiście nie twierdzę, że na Elona Muska zasadzi się Bill Gates. Bądźmy poważni. Natomiast faktem jest, że miliarder ma wielu przeciwników i zapewne sam doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Planowane zwolnienia w Twitterze też mu raczej nie pomogą. Natomiast sam tweet, chociaż paranoiczny, to pewnie jest zwykłym żartem w związku z tym, co dzieje się w Rosji, a przynajmniej mam taką nadzieję.

