Elon Musk znowu miesza. Decyzja nie spodoba się użytkownikom Twittera

Elon Musk ponownie wprowadza zmiany do systemu weryfikacji konta. Teraz nie trzeba będzie czekać aż 90 dni, by kupić niebieski znaczek dla swojego konta.

Elon Musk stał się prezesem Twittera jeszcze pod koniec października 2022 roku. Nie minęło jeszcze nawet pół roku od kiedy objął tę funkcję, a już zdążył wprowadzić wiele zmian, które nie do końca podobają się wszystkim użytkownikom. Tuż po swoim przyjściu wypowiedział umowę wielu pracownikom. Dodatkowo wprowadził zmiany do systemu weryfikacji konta.

Twitter. Na znaczek weryfikacyjny poczekasz 30 dni

Wprowadzone przez Elona Muska zmiany doprowadziły początkowo do powstania sporego chaosu. Jako, że niebieski znaczek weryfikacyjny mógł kupić każdy, tak wiele osób postanowił nadużyć ten system i wcielali się w przeróżne osobistości, w tym Elona Muska.

Niektóre z takich działań można uznać za zabawne i pokazujące absurd tego zjawiska, jednak wykorzystano to również w sposób, który przyniósł straty dużym korporacjom. Ofiarą padło chociażby przedsiębiorstwo Eli Lilly. Jeden z użytkowników zweryfikował swoje konto, by podszyć się pod firmę i ogłosił, że od teraz insulina jest darmowa. Doprowadziło to do drastycznego spadku wartości ich akcji.

Ta i inne sytuacje sprawiły, że Twitter Blue potrzebował zmian. Użytkownicy nadal mogą kupić niebieski znaczek, lecz żeby to zrobić musieli być aktywni na platformie przez 90 dni. Jak donosi portal TechCrunch, teraz będzie można to zrobić już po zaledwie 30 dniach od założenia konta. Co więcej, płatny Twitter Blue wyjdzie teraz globalnie.

Źródło zdjęć: Rokas Tenys / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tech Crunch