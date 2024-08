Cierpliwość Muska się skończyła. Sypie się pozew za pozwem

Miliarder oskarżył gigantów takich jak Unilever i Mars, prywatną firmę opieki zdrowotnej CVS Health, firmę związaną z energią odnawialną Orsted, a także stowarzyszenie Światowej Federacji Reklamodawców (WFA).

Pozew dotyczy okresu 2022, zaraz po tym jak Musk kupił firmę X, znaną wówczas jako Twitter. Był to czas, kiedy przychody z reklam gwałtownie spadły. Niektóre firmy zaczęły podchodzić wyjątkowo ostrożnie do reklamowania się na platformie, obawiając się że jej nowy właściciel nie będzie podchodził wystarczająco poważnie do kwestii usuwania szkodliwych treści internetowych.

- taki wpis umieścił Musk na platformie X.

I strongly encourage any company who has been systematically boycotted by advertisers to file a lawsuit.



There may also be criminal liability via the RICO Act.