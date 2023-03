Polska zaciągnie gigantyczny kredyt. Znamy szczegóły

Tomasz Stępień, prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, ujawnił kolejne szczegóły projektu, jakim jest zbudowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.

W lutym spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umową z amerykańskim Westinghouse. Ta obejmowała prace przedprojektowe. Wkrótce podpiszemy z Amerykanami kolejny dokument, tym razem będzie to pierwszy kontrakt inżynieryjny, który ma celu zaprojektowanie elektrowni — zdradza Tomasz Stępień, prezes PEJ, w rozmowie z Parkietem.

Nowa umowa z Amerykanami na elektrownię

Jeszcze w tym roku Polskie Elektrownie Jądrowe, które są spółką Skarbu Państwa, mają podpisać z Amerykanami kolejną umowę. Mają być w niej zawarte kolejne zadania i cele do wykonania.

Planujemy ją podpisać w drugiej połowie tego roku. Będzie to pierwszy kontrakt inżynieryjny mający w swoim zakresie zaprojektowanie elektrowni na Pomorzu.

- powiedział Tomasz Stępień, prezes PEJ.

Przy okazji Tomasz Stępień ujawnił, jak będzie wyglądało finansowanie projektu jądrowego. Mniej więcej 20-30 proc. to będą środki własne. Kolejne 70-80 proc. to finansowanie dłużne. Model ma być w pełni zdefiniowany do 2026, kiedy to ma się rozpocząć budowa elektrowni. Całość ma zostać zakończona w 2033 roku. Reaktory staną w gminie Choczewo. Elektrownia ma być odporna na uderzenie samolotu, a także brak zasilania, który doprowadzi do awarii w Fukushimie.

Wciąż nie jest też znana struktura spółki, która ma zbudować elektrownię. W tej kwestii Amerykanie przedstawili już swoje propozycje, które są aktualnie analizowane przez polską stronę. Wśród możliwości jest powołanie spółki celowej, w której większościowy pakiet będą mieli Polacy.

