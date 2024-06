Kioxia wyprzedzi Samsunga? Śmiałe plany Japończyków

Kioxia podzieliła się swoimi planami dotyczącymi produkcji kości 3D NAND. Na papierze wyglądają one bardzo dobrze, ale czy są możliwe do zrealizowania?

Chociaż w sklepach można znaleźć dziesiątki różnych SSD, to wbrew pozorom na rynku nie ma wcale wielu producentów kości NAND. Najważniejsi gracze to Samsung, Kioxia, SK hynix, Micron oraz ewentualnie YMTC. To właśnie ich układy trafiają do nośników półprzewodnikowych innych, dużych i małych firm.

Western Digital zdaje się hamować plany Kioxii

A tak się składa, że podczas IMW 2024 w Seulu (Korea Południowa) Kioxia przedstawiła swój plan wydawniczy na najbliższe lata. Przewiduje on opracowanie 1000-warstwowych kości 3D NAND przed 2027 rokiem. Pozwoliłoby to wyprzedzić Samsunga, bowiem czebol zakłada zaoferowanie takich kości "do 2030 roku".

Plany Japończyków obejmują nie tylko zwiększenie liczby warstw, ale także zmniejszenie rozmiaru komórek i zwiększenie poziomów bitów z TLC do QLC (3-bit -> 4-bit), a być może nawet do PLC (5-bit). Pozwoliłoby to na produkowanie bardziej pojemnych i tańszych SSD, ale mogłoby się odbić na ich trwałości.

Postęp ten wiąże się jednak z poważnymi wyzwaniami. Wytrawianie pionowych otworów łączących (TSV) jest trudniejsze do osiągnięcia i może prowadzić do wyższej rezystancji kanału. Kioxia proponuje rozwiązania takie jak użycie krzemu monokrystalicznego zamiast polikrzemu i przejście z wolframu na molibden.

Podczas gdy Kioxia koncentruje się na rozwiązaniach technicznych, ich partner - firma Western Digital - wyraża obawy co do ekonomicznej opłacalności dalszego tak szybkiego rozwoju. WD sugeruje spowolnienie wzrostu liczby warstw, aby zoptymalizować wykorzystanie kapitału i wydłużyć żywotność każdej generacji pamięci.

Ta różnica w wizji dalszego rozwoju może doprowadzić do napięć między partnerami. Kioxia chce konkurować z liderami branży jak Samsung, a Western Digital woli liczyć pieniądze i opłacalność inwestycji. Najbliższe lata pokażą czyje zdanie okaże się ważniejsze i na ile trafna była opublikowana mapa wydawnicza.

Zobacz: Procesory AMD są zbyt słabe. Rozwiązaniem większy pobór mocy

Zobacz: Miliony ludzi muszą kupić nowy komputer. To wina Windowsa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kioxia, TechSpot

Źródło tekstu: TrendForce, oprac. własne