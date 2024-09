Intel broni się przed upadkiem. Radykalne plany prezesa

Intel do niedawna był jednym z największych gigantów technologicznych świata. Firma przespała jednak wejście na rynek sztucznej inteligencji. Po ogromnych spadku wartości akcji walczy o przetrwanie, planując zwolnienia, sprzedaż części firmy i restrukturyzację tego, co pozostanie.

Prezes z radykalnymi planami

Prezes Intela, Pat Gelsinger, ma obecnie przygotowywać nową strategię firmy, która zostanie zaprezentowana zarządowi w połowie września. Według agencji Reuters, oprócz zwolnienia nieznanej bliżej liczby pracowników, Intel może także sprzedać odział firmy, odpowiedzialny za produkcję procesorów Altera. W planie jest także opcja zrezygnowania z projektu budowy fabryki w Niemczech, która miała kosztować firmę aż 32 miliardy dolarów.

Poza sprzedażą części Altera, Intel ma nie planować większego podziału firmy i oddzielenia części produkującej pozostałe procesory od reszty korporacji. Według doniesień Reutersa to może się jednak zmienić jeszcze przed spotkaniem z zarządem. Wszystko przez to, że kilka firm w tym Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, miały wyrazić zainteresowanie odkupieniem pewnych części Intela.

Trudny okres w historii Intela

Dla Intela ostatnie miesiące to najtrudniejszy okres w historii firmy. Korporacja wyraźnie przegrywa walkę z liderami rewolucji sztucznej inteligencji, jak choćby NVIDIA. Wycena tej ostatniej przekroczyła niedawno 3 biliony dolarów. Tymczasem wartość Intela spadła poniżej 100 milardów dolarów. Zyski firmy skurczyły się na tyle, że nie jest ona już w stanie realizować wszystkich zapowiedzianych inwestycji. Ofiarą redukcji inwestycji ma paść między innymi niemiecka fabryka Intela. Fabryka ma nie być dalej rozbudowywana a w najgorszym scenariuszu może być nawet całkowicie zamknięta lub sprzedana.

Altera na sprzedaż

Według giełdowych ekspertów Intel poważnie rozważa sprzedaż Altera. Technologiczny gigant zakupił tego producenta procesorów w 2015 roku za 16,7 miliarda dolarów. Do tej pory działalność tego segmentu nie przynosi satysfakcjonujących wyników. Reuters donosi, że Alterę może kupić jeden z konkurentów Intela, firma Marvell.

Źródło zdjęć: Poetra.RH / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com