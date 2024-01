DPD ma problem z obsługą klienta. Zbuntowała się

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji można było się domyślać, że niektóre zawody zostaną w pełni zautomatyzowane, a człowieka zastąpi sztuczna inteligencja. Jako pierwsze miały być profesje Internetowe, jak na przykład kontakt z klientem. Coraz częściej na wiadomości konsumentów odpowiada sztuczna inteligencja. Firmie DPD nie wyszło to na dobre.

Ostatnio klienci firmy kurierskiej DPD mogli przekonać się, że podczas próby kontaktu z biurem obsługi klienta, na ich wiadomości odpowiadał chatbot bazujący na sztucznej inteligencji. Szybko okazało się, że bot jest mało pomocny ze względu na "brak dostępu do informacji".

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn