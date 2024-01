Potwór z Marsa. Nie uwierzysz, co szykuje NASA

NASA rozpoczęła finansowanie kolejnego marsjańskiego projektu. Tym razem mowa o pojeździe latającym, który pomoże w szukaniu wody.

Mars ze względu na swoją strukturę i właściwości cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony naukowców. Studiując tę planetę, możemy dowiedzieć się wiele nie tylko o kosmosie, lecz również o Ziemi oraz, być może, jej przyszłości. Dlatego też już teraz na Marsie działa kilka maszyn wysłanych przez NASA, które badają ciało niebieskie. To jednak nie jest ostatnie słowo amerykańskiej agencji. Chcą tam wysłać pojazd latający z prawdziwego zdarzenia.

NASA wyśle samolot na Marsa

Wiropłat Ingenuity udowodnił, że pomimo niskiej gęstości atmosfery Marsa, możliwe jest wzbicie się tam w powietrze. Wiropłat odbył już 72 udane loty, choć w przypadku ostatniego z nich nie obyło się bez problemów. NASA planuje wykorzystać zebraną w ten sposób wiedzę, by stworzyć pojazd latający z prawdziwego zdarzenia, który byłby w stanie pokonywać duże odległości w marsjańskich warunkach.

Maszyna została nazwana MAGGIE (Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer), projekt jest w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Jednak założenia techniczne są takie, że urządzenie będzie w stanie przelecieć nawet 179 kilometrów na jednym ładowaniu. Przypomnijmy, że do tej pory Ingenuity przeleciał łącznie niecałe 18 kilometrów. Co więcej, naukowcy zakładają, że MAGGIE będzie pokonywał nawet 16 tysięcy kilometrów podczas jednego roku marsjańskiego, czyli 24 ziemskich miesięcy.

Maszyna w założeniu będzie w stanie wzbić się na wysokość nawet 1000 metrów i będzie miała trzy główne zadania. Najważniejszym z nich będzie pomoc w szukaniu wody. W międzyczasie pomoże zrozumieć źródło pola magnetycznego Marsa oraz poszuka śladów metanu. Jest jeszcze o wiele za wcześnie, by zapowiedzieć, kiedy MAGGIE trafi na Marsa. Można chyba jednak bezpiecznie założyć, że nie odbędzie się to w obecnej dekadzie.

Zobacz: NASA pokazała coś obłędnego. Takich kamyków jeszcze nie widzieliśmy

Zobacz: NASA została wezwana na dywanik. Chodzi o Chiny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wizualizacja autortstwa Ge-Cheng Zha

Źródło tekstu: NASA