Kłopoty na Marsie. NASA traci kontakt

NASA poinformowała o kłopotach podczas 72. lotu Ingenuity. Utracono połączenie z maszyną jeszcze przed jej lądowaniem.

Marsjański wiropłat Ingenuity został wysłany na Czerwoną Planetę wraz z łazikiem Perseverance i od niemal trzech lat przemierzają wspólnie dno krateru Jezero. Maszyna miała udowodnić, że wzbicie się w powietrze na Marsie jest możliwe, nawet pomimo niskiej gęstości atmosfery. Trzeba przyznać, że wiropłat wykonał zadanie z ogromną nawiązką, gdyż zamiast kilku zaplanowanych lotów wykonał ich już ponad siedemdziesiąt. Jednak ostatnia próba nie obyła się bez problemów. NASA straciła połączenie z maszyną.

NASA traci połączenie z Ingenuity

Podczas 72. lotu NASA utraciła kontakt z wiropłatem Ingenuity. Zwykle maszyna przesyła informacje do łazika Perseverance, który jest swego rodzaju pośrednikiem w komunikacji agencji ze śmigłowcem. Jednak tym razem połączenie między marsjańskimi maszynami zostało zerwane. Co więcej, doszło do tego jeszcze przed lądowaniem i zakończeniem lotu. Ostatnie przesłane dane wskazują, że udało mu się wznieść na oczekiwaną wysokość 12 metrów od powierzchni Czerwonej Planety.

Podczas planowanego opadania łączność między helikopterem a łazikiem została przerwana przed lądowaniem. Zespół Ingenuity analizuje dostępne dane i rozważa dalsze kroki w celu przywrócenia komunikacji z helikopterem

- poinformowała NASA w krótkim oświadczeniu.

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Utraty połączenia z wiropłatem zdarzały się już wcześniej, jednak do tej pory zawsze udawało się odzyskać komunikację z maszyną, więc i tym razem jest szansa na szczęśliwy finał tej historii. Według oficjalnych danych podanych przez NASA, do tej pory Ingenuity w ciągu 72 lotów pokonał łączną odległość prawie 18 kilometrów oraz pozostawał w powietrzu przez 128 minut.

