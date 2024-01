Wśród naukowców zawrzało. Czy NASA ma dowód na życie w kosmosie?

Wśród wielu naukowców rozgorzała ostra dyskusja, której źródłem są plotki o znalezieniu śladów życia na obcej planecie. Dokonać tego miał Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.

W środowisku naukowym krążą plotki, według których NASA znalazła dowód na życie poza Ziemią. Odkrycia miał dokonać Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Rebecca Smethurst, która jest brytyjskim astrofizykiem, stwierdziła wręcz, że niedługo otrzymamy pracę naukową z bardzo mocny dowodami na życie na jednej z egzoplanet.

Z kolei brytyjski astronauta Tim Peake również jest zdania, że naukowcy mogli już znaleźć na to dowody, ale na razie nie chcą ich ujawniać. Zrobią to dopiero, gdy będą mieli 100-procentową pewność. Ile jest w tym prawdy?

Życie na obcej planecie?

NASA odniosła się do sprawy. Knicole Colón z projektu teleskopu ds. badań nad egzoplanetami udzieliła odpowiedzi, która studzi natroje, ale jednocześnie nie jest stanowczym "nie".

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba nie znalazł ostatecznych dowodów na istnienie życia na egzoplanecie. Przewiduje się, że obserwacje teleskopu mogą doprowadzić do wstępnej identyfikacji potencjalnych biosygnatur, które mogą sprawić, że zamieszkiwalność danej egzoplanety będzie bardziej lub mniej prawdopodobna. Przyszłe misje będą potrzebne, aby ostatecznie ustalić, czy egzoplaneta nadaje się do zamieszkania.

- powiedziała naukowiec.

Ale o co tak naprawdę chodzi? Cała sprawa rozbija się o egzoplanetę znaną aktualnie jako K2-18 b. Jest to obiekt o 8,6 razy większej masie niż Ziemia. Znajduje się 120 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Naukowcy są zdania, że na powierzchni egzoplanety mogą znajdować się oceany, a atmosfera jest bogata w wodór.

Planeta była już obserwowana jest Teleskop Hubble'a, ale dopiero Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dokonał tam ciekawego odkrycia w postaci siarczku dimetylu. Jest to związek organiczny, który na Ziemi jest wytwarzany tylko przez żywe organizmy. Nie oznacza to, że na K2-18 b na pewno jest życie, ale jest to całkiem prawdopodobne.

Czy w takim razie znaleziono ślady życia na obcej planecie? Na ten moment odpowiedź brzmi "NIE". Jednak naukowcy mają poważny trop, który będzie wymagał dalszych badań i być może jeszcze dokładniejszych przyrządów. Może za kilka lat okaże się, że na K2-18 b znajduje się życie. Na razie nie można tego stwierdzić.

