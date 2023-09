ChatGPT narusza polskie prawo? UODO sprawdzi

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych trafiła skarga na ChatGPT i firmę OpenAI. Jest ona przez urząd aktualnie rozpatrywana.

Po początkowych zachwytach modelami językowymi pokroju ChatGPT przyszła chwila refleksji. W wielu krajach zaczęto zastanawiać się nad bezpieczeństwem danych, które gromadzone są między innymi przez firmę OpenAI, a we Włoszech nawet zakazano narzędzia. W Polsce również zgłoszono taką skargę.

Polska skarga na ChatGPT

Skarga została złożona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jest aktualnie przez urząd rozpatrywana. UODO zamierza zwrócić się do firmy OpenAI, która stworzyła model językowy ChatGPT, z szeregiem pytań w związku z potencjalnym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Sprawa dotyczy naruszenia wielu przepisów o ochronie danych osobowych, dlatego zwrócimy się do Open AI o odpowiedź na szereg pytań, by móc wnikliwie przeprowadzić postępowanie administracyjne.

- powiedział Jan Nowak, prezes UODO.

Ale skąd w ogóle ta skarga? Okazuje się, że wpłynęła ona od jednego z obywateli, który przekonuje, że ChatGPT wygenerował na jego temat nieprawdziwe informacje. Zgłosił się on do firmy OpenAI o ich sprostowanie, ale nie przyniosło to żadnego skutku. Tymczasem, według przepisów, każdy administrator danych osobowych ma obowiązek przetwarzać dane, które są prawdziwe. Na tym jednak nie koniec zarzutów.

Ma on również pretensje do spółki o to, że w odpowiedzi na jego żądania naruszyła art. 12 i art. 5 ust. 1 lit a RODO. Udzielała mu odpowiedzi wymijających, wprowadzających w błąd i w dodatku wewnętrznie sprzecznych. A to tylko podsyciło obawy o legalność, jak i przejrzystość przetwarzania danych osobowych przez twórcę tego narzędzia. Wytyka on brak przejrzystości w zasadach przetwarzanych danych przez spółkę, co ma potwierdzać zarówno korespondencja z nią, ale i polityka prywatności.

- czytamy na stronie UODO.

Firmie OpenAI i modelowi językowemu ChatGPT przygląda się także Unia Europejska. Powołano nawet specjalną grupę, która roboczą, która ma dokładniej zbadać sprawę, w tym także pod kątem bezpieczeństwa i przetwarzania danych.

