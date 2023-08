Biedronka: Tajemnicze komunikaty w wejściach i przy kasach. Wyjaśniamy

We wszystkich sklepach sieci Biedronka pojawiły się przy wejściach i kasach dziwne komunikaty. Sklep został do tego zmuszony.

Klienci Biedronki mogą w najbliższym czasie zauważyć nietypowe komunikaty przy wejściach do sklepów oraz kasach w popularnej sieci. Okazuje się, że firma Jeronimo Martins Polska została do tego niejako zmuszona. O co dokładnie chodzi?

Dziwne komunikaty w Biedronce

Szanowny Kliencie, w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej (art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług).

- brzmią komunikaty przy kasach w Biedronce.

W ten sposób sklep wypełnia prawomocną decyzję Prezesa UOKiK — informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl. Chodzi o sprawę z 2020 roku, która dotyczyła różnicy w cenach na półce i przy kasie. Urząd uznał takie praktyki z niezgodne z prawem i nałożył na Biedronkę karę w wysokości 115 mln zł.

Sklep postanowił się od tej decyzji odwołać, ale niedawno Sąd Apelacyjny stanął po stronie Prezesa UOKiK. Tym samym sieć z charakterystycznym owadem nie tylko musi zapłacić wspominaną karę, ale także wyświetlać powyższe komunikaty we wszystkich swoich sklepach. Komunikaty będą wyświetlane aż przez 3 lata, więc staną się stałym elementem wystroju Biedronki.

