Biedronka rozdaje bony. To już dzisiaj!

Wypełnij quiz Biedronki i zdobądź 15 zł w bonie zakupowym. Tym razem to nie oszustwo, ale kampania szkoleniowa dla klientów.

Choć zazwyczaj wszelkie akcje z darmowymi bonami do Biedronki to prymitywny scam, tym razem jest inaczej. Sieć naprawdę zamierza kupony zakupowe rozdawać, i to rozda ich aż 500 tys. Każdy o wartości 15 zł.

Warunek jest jeden: trzeba wziąć udział w szkoleniu e-learningowym dostępnym pod tym adresem, a następnie prawidłowo rozwiązać quiz z pytaniami, związanymi oczywiście z tematyką prelekcji. Począwszy od dzisiaj, będą cztery okazje, aby to zrobić: 20 i 28 września, a także 5 i 12 października.

Jak wynika z informacji prasowej, sieć pragnie przeszkolić klientów z przysługujących im praw, w tym polityki zwrotów czy schematów reklamacji. Oczywiście udział w kursie jest bezpłatny.

Zobacz: Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Co tym razem? [20.09.2021]

Pula bonów zostanie rozłożona równomiernie pomiędzy wszystkimi lekcjami, czyli każdorazowo będzie to 125 tys. talonów do zainkasowania. Szczęśliwcy otrzymają kod SMS-em na podany numer, z okresem ważności 3 miesięcy i do realizacji w dowolnej Biedronce na terenie całego kraju.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash (Prime News)

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne