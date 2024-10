Jak okraść bankomat? Bandyci z Olsztyna postawili na fajerwerki

W nocy z poniedziałku na wtorek złodzieje wysadzili jeden z bankomatów w Olsztynie. Na miejscu działają już służby.

Wysadzili bankomat w Olsztynie

Do niecodziennego zdarzenia doszło w nocy z 21 na 22 października przy ulicy Hozjusza w Olsztynie — informuje RMF FM. Złodzieje wysadzili tam jeden z bankomatów. Sygnał alarmowy pojawi się około godziny 3:40 w nocy. Trafił on do firmy zajmującej się ochroną obiektu, przy którym znajdowało się urządzenie.

Bankomat ma wyraźne ślady włamania i widać, że to on był celem przestępców. Jednak na ten moment nie wiadomo, czy złodziejom udało się ukraść pieniądze. Na miejscu pracuje policyjna grupa operacyjno-procesowa, która zabezpiecza ślady.

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. W ostatnich latach do podobnych zdarzeń doszło między innymi na bydgoskim Fordonie, przy jednym ze sklepów sieci Biedronka, a także w podwarszawskiej Kobyłce, gdzie łupem również padło urządzenie przy sklepie z owadem w logo. Szczególnie często z tym zjawiskiem muszą się mierzyć w ostatnich miesiącach nasi zachodni sąsiedzi.

