AMD planuje dwa nowe centra R&D. Wiemy gdzie powstaną

Jeden z liderów na rynku procesorów komputerowych, kart graficznych oraz akceleratorów AI i HPC szykuje się do dużych inwestycji. Mowa o AMD.

Tajwan jest strategicznym punktem dla świata nowych technologii. Zarówno, gdy mowa o dostępnych na miejscu, doświadczonych inżynierach, jak i bliskości lidera na rynku produkcji półprzewodników - TSMC. Nie wspominając o łatwym eksporcie gotowych produktów do Azji, Europy i Ameryki.

Inwestycja pochłonie 8,64 miliarda dolarów tajwańskich

Ma to kluczowe znaczenie właśnie teraz, gdy trwa największe szaleństwo na sztuczną inteligencję. Popyt na akceleratory AI jest ogromny, a firmy takie jak NVIDIA, AMD czy Intel dwoją się i troją by sprostać wymaganiom rynku. To właśnie dlatego Czerwoni planują utworzenie nowych centrów badawczo-rozwojowych.

Jak donosi japońska redakcja Mynavi, AMD planuje utworzenie dwóch ośrodków R&D na Tajwanie. Jeden z nich w Tainan, a drugi w Kaohsiung. Cały projekt ma kosztować 8,64 miliarda dolarów tajwańskich, czyli nieco ponad miliard złotych. Jedna trzecia tej kwoty pokryta zostanie przez tajwański rząd.

AMD zapowiedziało, że będzie współpracować z lokalnymi uniwersytetami w celu zatrudniania specjalistów. Wstępne szacunki mówią o około 400 nowych miejscach pracy, z czego 200 z nich będzie dotyczyć specjalistów z reszty świata. Oczywiście to się może jeszcze z czasem zmienić.

Nagłe zainteresowanie Tajwanem przez technologicznych gigantów nie jest przypadkiem. Tamtejsze władze mają plan zamienić kraj w "Wyspę AI", a w tym celu oferowane są ulgi podatkowe i dofinansowania. Ma być to inwestycja w przyszłość i prawdopodobnie powód dla Zachodu do ewentualnej obrony Tajwanu przed Chinami.

AMD nie jest osamotnione w stawianiu na Tajwan. To również bardzo ważny kraj dla lidera sztucznej inteligencji, który zagarnął większość rynku dla siebie - NVIDII. Plotkuje się, że Zieloni również planują kolejne obiekty R&D na Tajwanie oraz pracują nad tajwańskim superkomputerem.

