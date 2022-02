Nie masz Internetu? No to nie masz Windowsa 11

Firma z Redmond wprowadza zmiany w najnowszej wersji Windowsa 11. Systemu nie da się zainstalować bez Internetu i konta Microsoft.

Od dawna, w trakcie instalacji systemu Windows, proszeni jesteśmy o podanie konta Microsoft. Etap ten dało się jednak ominąć. Wystarczyło nie łączyć się z WiFi lub odpiąć kabel internetowy, aby założyć konto offline. Microsoft nie jest fanem takiego rozwiązania.

Windows 11 tylko z Internetem i kontem

Już od jakiegoś czasu połączenie z Internetem i konto Microsoft są wymagane w przypadku instalacji Windowsa 11 Home. Teraz takie same wymagania firma z Redmond stawia przed użytkownikami Windows 11 Pro, którzy przecież z wielu powodu mogą nie chcieć od razu łączyć się z siecią.

Co gorsze, obejście tego nie jest tak łatwe, jak wcześniej. Brak połączenia z Internetem skutkuje komunikatem o błędzie i koniecznością rozpoczęcia całego procesu od nowa. Co prawda bardziej zaawansowani użytkownicy już odkryli sposób na oszukanie mechanizmu, ale jest on na tyle skomplikowany, że przeciętny użytkownik Windowsa sobie z tym nie poradzi i będzie zmuszony do zalogowania się na konto.

Microsoft spotkał się z mocną krytyką z powodu powyższej nowości. Jednak nie spodziewałbym się, aby firma z Redmond zamierzała się wycofać ze swoich postanowień. Zresztą ta decyzja wcale mnie nie dziwi. Na telefonie z Androidem czy iOS też bez konta raczej się nie obędzie i nikt z tego powodu problemów nie robi.

