Windows 11 z ważną nowością. Jak włączyć?

Windows 11 doczekał się pewnej nowości. Zmieniony został Menedżer Zadań, który jest bardzo ważnym elementem systemu operacyjnego.

Menedżer Zadań to bardzo ważny element systemów Windows. To właśnie w nim możemy podejrzeć aktualne wykorzystanie podzespołów, sprawdzić listę uruchomionych programów, ubijać poszczególne zadania czy zarządzać listą programów uruchamianych wraz ze startem systemu.

Windows 11 — nowy menedżer zadań

Chociaż Menedżer Zadań w Windows 11 przyszedł kilka kosmetycznych zmian, to w gruncie rzeczy wygląda mniej więcej tak samo, jak w Windows 10. Nie oznacza to, że tak będzie zawsze. Ten element systemu operacyjnego właśnie doczekał się czegoś w rodzaju odmłodzenia, które zmienia wygląd Menedżera.

Nowy Menedżer Zadań przede wszystkim lepiej wpisuje się w styl Windowsa 11. Zamiast tradycyjnych zakładek ma boczne menu, na którym można wybierać poszczególne widoki i funkcje. Poza tym, przy włączeniu odpowiedniej opcji, oferuje na górze belkę, na której przez cały czas, czyli w każdej sekcji ustawień, można kontrolować wykorzystanie podzespołów.

fot. BleepingComputer

Na razie nowy Menedżer Zadań pojawił się w wersji Windows 11 preview build 22538 w kanale deweloperskim. Co więcej, domyślnie jest wyłączony. Aby go uruchomić, konieczne jest pobranie narzędzia ViveTool, które daje dostęp do ukrytych funkcji deweloperskich w Windows 10 oraz Windows 11. Następnie w wierszu poleceń musisz przejść do folderu, gdzie rozpakowałeś program i wpisać komendy:

vivetool addconfig 35908098 2 - uruchamia nowy menedżer zadań

- uruchamia nowy menedżer zadań vivetool addconfig 36898195 2 - uruchamia górną belkę ze zużyciem podzespołów

- uruchamia górną belkę ze zużyciem podzespołów vivetool addconfig 37204171 2 - włącza tryb ciemny w menedżerze zadań

Jeśli nowy menedżer zadań Wam się nie spodoba, to wystarczy wpisać te same komendy, tylko "2" na końcu zastąpić cyfrą "0".

Jak widać, na razie to jedynie testy, ale możemy podejrzewać, że w przyszłości nowy Menedżer Zadań trafi do pełnej wersji systemu operacyjnego, a tym samym stanie się dostępny dla wszystkich użytkowników Windows 11.

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com, BleepingComputer

Źródło tekstu: BleepingComputer