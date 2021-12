Windows 11 odświeża blisko 40-letnią legendę. Dotąd szło jak krew z nosa

Windows 11 otrzymał właśnie nową wersję... Notatnika. Lista zmian wprawdzie nikogo z nóg nie zwali, ale to i tak godne odnotowania wydarzenie.

Dzisiaj niewielu może o tym pamiętać, ale kultowy Notatnik zbliża się do swych 40. urodzin. Zadebiutował bowiem w roku 1983, wówczas jeszcze jako aplikacja systemu MS-DOS. Co ciekawe, wcale nie w charakterze prostego edytora plików tekstowych, bo Microsoft nadrzędną funkcję zdawał się tutaj bagatelizować, skupiając narrację wokół obsługi myszki. Wtedy rewolucyjnej.

Myszki jednak szybko się ludziom opatrzyły, a Notatnik pozostał, by przeżyć macierzysty system i trafić pod Windows. Również w najnowszym wydaniu numer 11 – a to z kolei jest o tyle rewolucyjne, że po raz pierwszy od wielu lat zaoferuje większe zmiany także w samym Notatniku. Oto i one.

Nowy Notatnik ciężko określić mianem rewolucji, ale to pierwsza aktualizacja od chwili wprowadzenia funkcji Znajdź i zastąp, która wnosi dostrzegalne zmiany zarówno we froncie, jak i na zapleczu narzędzia.

Notatnik x Windows 11 – lista zmian

Co powinno rzucić się w oczy już na wstępie, to obsługa systemowego trybu ciemnego; biała czcionka na grafitowym tle, zdaniem wielu znacznie bardziej komfortowa do pracy w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Niemniej ciekawiej dzieje się pod maską. gdzie Notatnik w końcu doczekał się możliwości wielokrotnego wycofywania zmian.

Poza tym, jak zapewnia Microsoft, wyszukiwarka została zoptymalizowana pod kątem wydajności i efektywności, a cały interfejs zoptymalizowano tak, by lepiej odpowiadał współczesnym standardom.

Na nieszczęście wszystkich zainteresowanych, nowy Notatnik na razie jeszcze nie jest dostępny, a przynajmniej nie na produkcji. Dostęp do niego mają wyłącznie testerzy beta w kanale Dev. Do wszystkich innych software prędzej czy później oczywiście trafi, jednak w tej chwili nie wiadomo, kiedy to dokładnie nastąpi.

Tak czy siak, zapamiętajcie dzisiejszą datę, bo update Notatnika to nieczęsta sprawa. Dość powiedzieć, że w prawie 40-letniej historii programu takie wydarzenia policzyć można na palcach jednej ręki. Pracownika tartaku z analogicznym do programu Microsoftu stażem.

