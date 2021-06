Office 365 też przejdzie duże zmiany. Co szykuje Microsoft?

Windows 11 to nie tylko nowe funkcje i odświeżenie interfejsu samego systemu operacyjnego. Przy okazji spore zmiany przejdą również aplikacje z pakietu biurowego Office 365.

Chociaż Windows 11 w dużej mierze będzie bazować na Windowsie 10, to jednak będzie się od niego pod wieloma względami różnić. Zmieni się między innymi sam interfejs, który ma być bardziej nowoczesny i miły dla oka. Jednak takie zmiany przejdzie nie tylko sam system operacyjny. Microsoft wziął na tapet również aplikacje z pakietu biurowego Office 365, czyli Word, Excel, PowerPoint, OneNote oraz Outlook.

Office 365 się zmienia

We wpisie na blogu Microsoft tłumaczy, że zmiany wprowadzone zostały na podstawie informacji od samych użytkowników, którzy domagali się bardziej spójnego i zgodnego z Windowsem wyglądu aplikacji. Dlatego też firma z Redmond odświeżyła pakiet biurowy, wykorzystując przy tym Fluent Design. Zmiany są już dostępne dla wszystkich użytkowników programu Office Insider. W każdej aplikacji jest też dostępny panel z opisem nadchodzących zmian. Programiści przewidzieli też możliwość wyłączenia nowego wyglądu aplikacji, jeśli ktoś nie chce z niego na razie korzystać.

A co się zmieniło? Aplikacje mają oferować lepszą współpracę między sobą, neutralną paletę barw, personalizowaną wstążkę, zaokrąglone rogi czy też nowe tryby, jak chociażby ciemny, który jest rzeczywiście ciemny i nawet kartkę papieru w Wordzie zmienia na czarną, a wpisywane litery na białe. Oprócz tego pojawi się też funkcja tworzenia dokumentu przez kilka osób jednocześnie, na wzór Dokumentów Google czy internetowej wersji Office'a. Co ważne, chociaż zmiany podyktowane są między innymi wprowadzeniem Windowsa 11, to dostępne będą również na Windowsie 10.

