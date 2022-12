Windows 11 prawie za darmo? Wystarczy prosty trik

Jak się okazuje, stary trik wciąż działa, przez co Windowsa 11 można zdobyć dosłownie za grosze.

Windows 11 nawet w podstawowej wersji Home to wydatek rzędu kilkuset złotych, ale system ten można zdobyć znacznie taniej. I nie, nie chodzi tu o zakup klucza z drugiej ręki, współdzielenie licencji zbiorczej czy cesję klucza uzyskanego w ramach programu akademickiego, co do czego Microsoft ma mniej lub bardziej uzasadnione wątpliwości. Rozwiązane jest wbrew pozorom jeszcze prostsze.

Jak donosi serwis Neowin, w dalszym ciągu Windowsa 11 można aktywować kluczem dowolnej starszej wersji aż do Win 7 włącznie. Powraca tym samym furtka, którą z powodzeniem wykorzystywano w czasach Win 10. Na dokładnie tej samej zasadzie.

Z prawnego punktu widzenia, wykorzystanie w ten sposób klucza OEM, czyli pochodzącego z naklejki na starym urządzeniu, stanowi naruszenie. Tego typu klucz może być bowiem użyty jedynie z tym urządzeniem, z którym został sprzedany. Jeśli jednak posiadasz pudełko, czy to zakupione jako fabrycznie nowe czy używane, to droga wolna. Jedyne zastrzeżenie jest takie, by wersje systemów były wzajemnie zgodne. Słowem, kluczem Home nie aktywujesz wersji Pro itd.

Oryginalne obrazy Windowsa 11 można pobrać wprost ze strony Microsoftu. Później wystarczy tylko stworzyć bootowalny pendrive, chociażby przy użyciu popularnego narzędzia Rufus, i gotowe. Rzecz jasna, o ile docelowy sprzęt spełnia minimalne wymagania nowego systemu, ale to już inna sprawa.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock

Źródło tekstu: Neowin, oprac. własne