Masz taką wersję Windowsa? Lepiej ją zaktualizuj, padła konkretna data

Możecie tego nie wiedzieć, ale niedługo kończy się wsparcie nie tylko dla Windowsa 10. To samo spotka Windowsa 11 w nieco starszej odsłonie.

Dużo w ostatnim czasie mówi się o końcu wsparcia dla Windowsa 10. Eksperci przewidują, że dzięki temu wzrośnie sprzedaż komputerów, bo klienci nie będą chcieli korzystać z urządzeń, które nie są aktualizowane, a jednocześnie ich specyfikacja nie pozwala na aktualizację systemu operacyjnego. Tymczasem podobny los czeka starszą wersję Windowsa 11.

Koniec wsparcia dla Windowsa 11

W październiku 2022 roku Microsoft wydał Windowsa 11 w wersji 22H2. Jeśli nadal z niego korzystacie, to już niedługo możecie zostać zmuszeni do aktualizacji. Firma z Redmond ogłosiła, że jedenastka w tym wydaniu przestanie być wspierana po 8 października 2024 roku. Oznacza to, że przestaną się na niej pojawiać aktualizacje, w tym także te bezpieczeństwa.

Dotyczy to wszystkich wersji Windowsa 11 22H2, czyli Home, Pro oraz Business. Ich użytkownicy mają niecałe 3 miesiące na zaktualizowane systemu do nowszej wersji, aby nadal otrzymywać poprawki bezpieczeństwa. Jest spora szansa, że mniej więcej w październiku tego roku Microsoft wyda Windowsa 11 24H2, który wprowadzi dużo zmian do systemu operacyjnego.

