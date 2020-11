Windows 10 - wersja 2004 najpopularniejsza

Najnowszy raport AdDuplex pokazuje, że edycja Maj 2020 jest obecnie najpopularniejszą wersją Windows 10. Prowadzi jednak tylko o ponad punkt procentowy nad wcześniejszą - 1909.

AdDuplex zbiera dane z ponad 5000 aplikacji znajdujących się w Microsoft Store. Wszystkie używają silnika AdDuplex SDK v2, co pozwala producentowi na gromadzenie informacji o tym, na jakiej wersji systemu są używane. Może i nie jest to perfekcyjna metoda, daje jednak pewien pogląd na to, które wersje Windows 10 cieszą się największą popularnością na świecie. I tak mamy na pierwszym miejscu edycję Maj 2020, czyli Windows 10 2004. Dane na dzień 25 listopada pokazują, że używa jej 37,6% maszyn PC. Drugie miejsce to wersja 1909, czyli aktualizacja z listopada 2019 roku - ma ona niewiele mniejszy udział na rynku, wynoszący 36,4%. Miejsce trzecie to już znacznie mniejszy wynik - 10,2% - a osiągnęła go edycja 1903, wydana w maju 2019 roku. Ten wynik to duży spadek - jeszcze w październiku z edycji 1903 korzystało 22% maszyn.

Powyższe zestawienie pokazuje nam ciekawą rzecz - tylko 0,3% użytkowników systemu Windows 10 to uczestnicy programu Windows Insider. A wracając do edycji 1903 - w grudniowym zestawieniu z pewnością jej zabraknie, gdyż Microsoft wymusi na jej posiadaczach aktualizację do wersji 1909, dzięki czemu zyska ona co najmniej 10,2% i gdyby nic się nie zmieniło, osiągnie ponad 40%. Ale część z osób korzystających z niej obecnie może przeskoczyć od razu na najnowszą edycję, czyli 20H2, która obecnie zajmuje czwarte miejsce z udziałem na poziomie 8,8%. Z kolei 1090 zniknie w maju 2021, zastąpiona tym samym sposobem przez nowszą wersję.

