Windows 10: już wkrótce może odpalisz na nim Androida

Na Windows 10 można streamować aplikacje z telefonu - pod warunkiem, że jest to Samsung. Ale być może już w przyszłym roku system będzie natywnie wspierać aplikacje z Androida, co pozwoli na skorzystanie z nich każdemu.

Microsoft pracuje od jakiegoś czasu nad projektem, który ma być w pewnym sensie kontynuacją rozpoczętego w 2014 roku projektu "Astoria" oraz innego, "Islandwood". Ich celem było opracowanie oprogramowania, które umożliwiałoby uruchamianie aplikacji z Androida oraz iOS na telefonach z Windows Mobile. Projekty zostały zatrzymane, ponieważ deweloperom nie podobały się postawione przez Microsoft warunki, a sam rozwój mobilnego Windowsa zaczynał zamierać. Ale z systemem Windows 10 pojawiła się często aktualizowana aplikacja "Twój telefon" - pisałem o niej tyle razy, że chyba każdy Czytelnik TELEPOLIS wie, co potrafi. Wraz z nią wróciło zainteresowanie giganta połączeniem Windowsa i Androida, co objawiło się możliwością streamowania aplikacji ze smartfonów Samsunga na pulpit Windows 10. Na tym jednak nie wcale koniec.

Obecnie trwają prace - projekt nie ma żadnej nazwy - nad umożliwieniem uruchamiania aplikacji z Androida dla wszystkich. I co więcej - nie byłby do tego potrzebny nawet smartfon. Cały proces odbywałby się poprzez Microsoft Store, czyli sklep z aplikacjami Microsoftu. Każdy, kogo maszyna spełniałaby (nieokreślone jeszcze) wymagania sprzętowe mógłby cieszyć się aplikacjami smartfonowymi na ekranie monitora czy wyświetlaczu laptopa z Windows 10. Pozostaje jednak jeszcze kwestia optymalizacji tych aplikacji tak, aby działały bezproblemowo na "dziesiątce". Póki co Microsoft szykuje się do premiery Windows 10X, który uruchamia tylko aplikacje UWP i PWA z Microsoft Store. To doświadczenie może pomóc w przygotowaniu aplikacji z Androida do działania na własnym systemie.

Robi się bardzo ciekawie, ponieważ oznaczałoby to, że każdy posiadacz Windows 10 automatycznie może korzystać z możliwości aplikacji napisanych na Androida. Wystarczyłoby zatem mieć konto Google, aby uruchamiać te same rzeczy na komputerze, co na smartfonie i np. kontynuować grę na większym ekranie. Na efekty prac Microsoftu nieco jeszcze poczekamy - w drugiej połowie 2021 roku system Windows 10 ma dostać nowy interfejs, a według źródeł wraz z nim pojawią się funkcje związane z natywną obsługą aplikacji z Androida. Czekam z niecierpliwością.

