Windows 10 otrzymuje ważną aktualizację

Użytkownicy systemu Windows 10 otrzymali wczoraj w nocy aktualizację. Ponieważ jest to poprawka bezpieczeństwa, warto zainstalować ją jak najszybciej. A co konkretnie zmienia?

Poprawka dla osób, którzy korzystają z systemu Windows 10 wersja 2004 (czyli z zainstalowaną aktualizacją Maj 2020), ma oznaczenie KB4565503. Dla tej wersji jest to już druga taka aktualizacja od momentu jej debiutu 26 maja. Jak podaje Microsoft, likwiduje ona problemy związane z brakiem obsługi wielu modeli drukarek, synchronizacją OneDrive oraz pojawiającym się w pewnych sytuacjach wymuszaniem restartu maszyny. Oprócz tego pojawiają się w niej usprawnienia zabezpieczeń dla wielu ważnych komponentów systemu (ich lista pod koniec wpisu). Aktualizacja KB4565503 jest dostępna poprzez Windows Update, można ją również pobrać ręcznie z katalogu Microsoftu (na tej stronie).

Użytkownicy Windows 10 w wersjach 1903 i 1909 otrzymują poprawkę z numerem KB4565483. Tutaj poprawiony zostaje bug związany z drukarkami i pojawiają się poprawki zabezpieczeń dla tych samych elementów systemu, co w przypadku edycji 2004. Osoby korzystające z tych edycji Windows również mogą wprowadzić aktualizację przez Windows Update lub z katalogu.

Poprawki zabezpieczeń pojawiają się dla następujących elementów systemu: Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, the Microsoft Store, Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Windows Fundamentals, Windows Management, Windows Kernel, Windows Hybrid Cloud Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Update Stack, Windows MSXML, Windows File Server and Clustering, Windows Remote Desktop, Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy oraz Microsoft JET Database Engine.