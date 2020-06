Windows 10 lepiej obsłuży sterowniki - koniec kłopotów po aktualizacjach?

Aktualizacja Windows 10 Maj 2020 sprawiła wielu użytkownikom problemy - większość z nich spowodowana była przez niekompatybilność nowego oprogramowania z używanymi sterownikami. Microsoft obiecuje poprawę. Znowu.

Aktualizacje Windows 10 mają zostać ulepszone pod kątem obsługi istniejących sterowników. Ma to wyeliminować przykre incydenty, jakich doświadczali użytkownicy wprowadzający poprawkę Maj 2020 - czyli problemy z działaniem systemu, niespodziewane resety i pokazywanie się "ekranu śmierci". Ale i wcześniej zdarzało się mnóstwo problemów z kompatybilnością systemu i sterownikami - w 2019 roku odnotowano mnóstwo tego typu zgłoszeń. Problemy techniczne potrafiły uniemożliwiać korzystanie z kluczowych funkcji systemu, a nawet blokować wprowadzanie poprawek bezpieczeństwa.

Jak zareagował Microsoft? Przede wszystkim zasiadł do rozwiązywania problemu z partnerami produkującymi podzespoły. Ostatnia duża aktualizacja pokazała, że to jednak nie wystarczy. Nowy pomysł to zmiana polityki rozprowadzania sterowników poprzez Windows Update. Teraz ich aktualizacje będą otrzymywać tylko maszyny, korzystające ze sprawdzonych podzespołów, czyli takich, u których poprawki nie powodują zamieszania. Dzięki badaniom telemetrycznym Microsoft sprawdzi jakość działania pozostałych i wprowadzi poprawki, mające eliminować potencjalne problemy.

Dlatego od 15 czerwca Windows Update nie pobiera nowych sterowników dla wielu maszyn. Przykładowo - system wykrywa, że masz kartę graficzną, która nie działała prawidłowo po aktualizacji. Akcja - zablokowanie możliwości instalacji nowego sterownika, dopóki nie będzie na sto procent pewne, że nie sprawi to problemów. Lista kompatybilnych sterowników jest również ważna dla producentów sprzętu - dzięki temu wprowadzane przez nich na rynek urządzenia mają działać bezproblemowo.

Od 29 czerwca Microsoft wprowadzi trzy nowe zasady oceniania jakości sterowników, co ma pomóc w wyborze najlepszych i znaleźć szwankujące.