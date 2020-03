Tak rozwija się Windows 10. Microsoft ma powody do zadowolenia

Kiedy Microsoft przeszedł na model "Windows as a Service", eksperci nie byli pewni tego jak będzie przebiegać adopcja systemu na rynku. Microsoft założył sobie, że w ciągu dwóch lat od premiery, uda mi się osiągnąć 1 mld aktywnych maszyn z tym systemem. Okazało się, że na to trzeba poczekać odrobinę dłużej (głównie przez projekt Windows Mobile), ale i tak gigant może być zadowolony.

Wraz z premierą Windows 10 okazało się, że Microsoft ma inny problem niż cały czas silne, utrzymujące przy sobie użytkowników starsze wersje okienek. Okazała się nim "fragmentacja" w kontekście poszczególnych wersji rozwojowych "dziesiątki": użytkownicy miewali problemy z aktualizacjami, maszyny potrafiły nie wystartować po uaktualnieniu, a Microsoft był zmuszony w gorączce łatać błędy. Obecnie jest o wiele lepiej, również dlatego, że gigant już nie zmusza użytkowników do instalowania aktualizacji dodających nowe funkcje. Polityka uaktualnień została nieco rozluźniona.

AdDuplex daje nam pogląd na to, jak rozwija się adopcja poszczególnych wersji Windows 10 na rynku. Dostawca statystyk umieszcza narzędzia zliczające dane w ponad 5000 programach znajdujących się w centralnym repozytorium dla Windows 10 (Windows Store). Dane wskazują na dzień 25 marca 2020 roku.

Stabilizacja, ale nie stagnacja. Tak wygląda popularność poszczególnych wersji Windows 10

Zwiększa się użycie wersji 1909 Windows 10, co nie jest niczym dziwnym - coraz więcej użytkowników decyzuje się na zaktualizowanie swoich maszyn. Tym samym, udział Windows 10 w ogóle "rynku" dziesiątki wynosi 28,2% (22,6% w poprzednim okresie). Traci na tym wersja 1809 - jej udział zmniejszył się z 16,4% do 11,4%. Ciekawym zjawiskiem jest natomiast wzrost znaczenia 1803 (z 4,9% do 5,5%). Starsze odsłony wzrosły z 1,7% do 2,2%. Z czego może to wynikać? Może być tak, że w tym momencie masowo są uruchamiane domowe maszyny - bardzo długo niewykorzystywane z tego powodu, że użytkownicy Windows 10 muszą pracować w domach.

AdDuplex podaje również informacje dotyczące wykorzystania sprzętów marki Surface - jednak w najnowszym zestawieniu nie zostały one opublikowane. Być może przyjdzie nam na nie poczekać do kolejnego miesiąca.

Źródło tekstu: AdDuplex