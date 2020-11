Project Latte - tak nazywa się wsparcie dla Androida na Windows 10

Pisałem niedawno o projekcie Microsoftu, który umożliwi uruchamianie aplikacji z Androida na Windows 10. Dzisiaj już wiemy, że nazywa się Project Latte i mamy kolejne przecieki na jego temat.

Na początku przypomnę, że Windows 10 posiada już wsparcie dla Linuxa - Windows Subsystem for Linux 2. Jeśli udałoby się to samo z Androidem, stałby się systemem, w którym można uruchamiać aplikacje na inne systemy bez potrzeby instalowania oprogramowania firm trzecich (np. emulatorów). W chwili obecnej można za pośrednictwem aplikacji "Twój telefon" streamować aplikacje ze smartfonów marki Samsung na Windows 10, jednak nowe rozwiązanie umożliwi to każdemu, niezależnie od marki posiadanego urządzenia. To rozwiązanie to właśnie Project Latte.

Z tego, co wiemy, do jego obsługi nie będzie wymagana żadna konkretna konfiguracja sprzętowa - aplikacje z Androida mają działać przy procesorach Intela, AMD, a nawet ARM. Jest jednak pewien haczyk - aplikacje muszą współpracować z API systemu Windows. Ma się to umożliwić ich uruchamianie z poziomu Windows Store. Czy mechanizm będzie działać sprawnie? Dopóki Microsoft nie zacznie testów, ciężko powiedzieć, jednak teoretycznie jest to możliwe. W chwili obecnej jest to inicjatywa wyłącznie Microsoftu - Google na razie nie ma z nią niczego wspólnego. Należy pamiętać, że jeśli Project Latte powiedzie się, na Windowsie i tak nie będzie można korzystać z Usług Google Play. Pierwsze testy mają rozpocząć się już w pierwszym kwartale 2021 roku.

Zobacz: Android 12 pozwoli na aktualizacje systemowe za pomocą Sklepu Google Play

Zobacz: Twój telefon - wymagania dla nowych funkcji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Chevanon Photography/Pexels

Źródło tekstu: Windows Latest, Beta News